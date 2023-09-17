نبأ حزين لشيكابالا قبل عودته إلى مصر

تلقى محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الزمالك، نبأ حزينا أثناء تواجده في تنزانيا مع بعثة القلعة البيضاء، بعد الخسارة (2-0) أمام أرتا سولار الجيبوتي، في ذهاب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وعلم شيكابالا بوفاة سعيد علي زوج شقيقته، على أن يقام العزاء بجمعية إدفو بأسوان.

ومن المقرر، أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة فجر غد الإثنين، وتبدأ الاستعداد لخوض لقاء بيراميدز، يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الزمالك ضد أرتا سولار يوم 30 سبتمبر/أيلول الجاري، في إياب دور ال32، علما بأن الفائز يتأهل لدور المجموعات في البطولة الأفريقية.

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