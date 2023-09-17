نيمار ينثر سحره ويبدأ صراع الزعامة مع رونالدو

شقّ البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال، طريق مزاحمة نظرائه من نخبة لاعبي العالم في دوري روشن السعودي للمحترفين، فتقاسم نجومية الجولة السادسة مع نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو.وساهم نيمار في صناعة 4 من أهداف فريقه الـ6، فيما انتزع الـ”دون” صدارة الهدافين، في فصل جديد من فصول الإثارة.

4 دقائق فقط كانت كافية لنجم باريس سان جيرمان سابقا حتى يدشن بداية ساحرة مع الهلال، الذي أمطر منافسه الرياض، مستعيدا الصدارة من براثن نمور جدة، الذين قادهم نجمهم الفرنسي كريم بنزيما إلى تحقيق فوز صعب على الأخدود.واستعاد أهلي جدة حضوره القوي بعد “نكسة” الخماسية أمام الفتح، ليقتنص فوزا مثيرا من التعاون “المجتهد”، بينما حقق النصر انتصاره الرابع تواليا، بعد التعثر بأول جولتين، ليحافظ على وتيرة تهديفية مرتفعة، كان الرائد آخر ضحاياها، بثلاثية ماني والعائد تاليسكا ورونالدو.ويتصدر رونالدو الهدافين بـ7 أهداف، متقدما على زميله ماني وقائد الهلال سالم الدوسري، ولكل منهما 6 أهداف.بعد أسبوع فقط من ارتقائه صدارة هدافي منتخب “السامبا” بـ79 هدفًا، متجاوزا الجوهرة السوداء بيليه، واصل نيمار (31 عاما)، توهجه الفني مؤكدا جاهزيته الكاملة لمسابقة دوري أبطال آسيا التي يستهلها “الزعيم” غدا الاثنين أمام نافباخور نامنجان الأوزبكي، بحثا عن لقب خامس يعزز به رقمه القياسي في البطولة القارية.وبعدما اطمأن لتقدم فريقه بثنائية نظيفة، دفع المدرب جيسوس بنيمار على وقع هتاف الجماهير للاعب، في الدقيقة 64 بدلا من مواطنه ديلجادو.

وبعد نزوله بـ 4 بدأ نيمار نثر لمساته السحرية، مما أفرز رباعية ترجمها ناصر الدوسري، مالكوم، وسالم الدوسري مرتين.

قال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وسانتوس سابقا في فيديو مقتضب بثته صفحة الهلال على منصة إكس: “سعيد جدا بالظهور الأول، والتمريرة الحاسمة، وسعيد أيضا بالفوز الأول. نحن معًا، وأراكم في المرة المقبلة”.

وبحسب جيسوس، فإن الجماهير لعبت دورا لافتا في تألق نيمار بالتفاعل الكبير والمؤثر.الاحتضان الجماهيري الكبير لنيمار حظي أيضًا باهتمام صحيفة “أوجلوبو” البرازيلية التي قالت “سُمِعت في المدرجات هتافات باسمه، كما رُفعت لافتة تحمل صورته مع عبارة: أعظم هدّافي البرازيل على مر العصور”.

معضلة الأجنبي التاسع

لكن العدد الكبير للاعبين الأجانب يساهم في رفع مستوى اللاعب المحلي، بحسب رئيس الاتحاد ياسر المسحل، مدللا على ذلك بما قدمه منتخب السعودية في كأس العالم “قطر 2022” خاصة أمام الأرجنتين وبولندا.

وفيما تعاني أندية عدة وعلى رأسها الاتحاد من مسألة تسجيل 8 أجانب فقط من أصل 9، أشار المسحل إلى أن “الاتحاد يدرس هذا الأمر بشكل مفصّل، خصوصا أن هناك آراء مختلفة منها من يؤيد رفع العدد ومنها من يطالب بتخفيضه مستقبلا”.وعلى وقع التكهنات بشأن اللاعب التاسع المستبعد، ظفر الاتحاد بفوز ثمين من الأخدود في مباراة وصفها مدربه البرتغالي نونو سانتو بـ”الصعبة جدا أمام فريق منظم وقوي دفاعيا”.

ورفض سانتو الإفصاح عن هوية اللاعب المستبعد من قائمة الفريق مؤكدا أنه “شأن داخلي”.وفي أكثر مباريات الجولة إثارة وتشويقًا، أحبطت قذيفة نجم الأهلي جدة، الفرنسي آلان ماكسيمان “ريمونتادا” كان التعاون قريبًا من تحقيقها بعد معادلته النتيجة (2-2)، ليستعيد “الراقي” زحفه نحو الصدارة مشاركا غريمه الجداوي، الاتحاد، في المركز الثاني خلف الهلال.

بدا نجم نيوكاسل يونايتد السابق سعيدًا بقيادة فريقه للفوز، مشيرا إلى أنه بدأ يتأقلم جيدا مع اختلاف الطقس بين نيوكاسل وجدة.

ومن بريدة، عاد “العالمي” إلى الرياض بمكاسب عدة على حساب الرائد، فواصل مزاحمته لأندية المقدمة، مستثمرا تألق رونالدو وماني، وعودة نجمه تاليسكا الذي سجل هدفا عالميا، عكس شوقه، كما قال، لمعانقة الشباك بعد غياب شهر بسبب الإصابة.وتحت أنظار مرشَحَي الرئاسة لمجلس إدارته الجديد، عبد العزيز المالك ومحمد المنجم، بلسم الشباب جراحه بفوز أول على حساب الفيحاء في مدينة المجمعة، بهدف يتيم أهداه مسجله المغربي رومان سايس لشعب بلاده الذي يعاني تبعات الزلزال.

عزا اللاعب المعار من السد القطري فوز فريقه الأول بعد تعادلين و3 خسارات، إلى الروح والرغبة، “تغيّرت الروح، كان لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز”.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للنادي طلال آل الشيخ أن أهمية الفوز على الفيحاء تتجاوز الحصول على النقاط الثلاث.وقال: “عودة هيبة شيخ الأندية في مباراة كأس وكرامة”، مؤكدا استمرار المدرب الأرجنتيني خوان براون خلفا للمدرب المقال الهولندي مارسيل كايزر.

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