ضبط عربة حكومية تحمل ادوية مهربة بكبري خليوة بعطبرة

تهريب - أرشيف تمكنت القوة الأمنية المشتركة بمعبر كبري خليوة من ضبط احدي العربات التي تتبع لمؤسسة حكومية وهي تحمل عدد 44 كرتونة ادوية مهربة تم فتح بلاغ تحت المادة 2 من قانون الطواريء وجاري إستكمال التحريات. وكالة سونا

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