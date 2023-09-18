ماذا قال صاحب أغنية “عسل إنت سكر إنت” وكيف تفاعل مع فيديو الخريجة شادن؟

ما زالت وسائل الإعلام المصري تفرد مساحات واسعة لانتشار فيديو الخريجة النوبية شادن، واستضافتها عدة مرات، وبل وبحثت عن صاحب الأغنية الفنان النوبي “عبدالواحد البنا” والتي اختارتها لترقص عليها في تخريجها وأجرت معه عدة حوارات.
البنا ظهر على الصفحة الرسمية لصحيفة الوطن وهو يشاهد فيديو الخريجة شادن ويتفاعل معه مستمتعاً برقصتها الجميلة على “عسل إنت سكر إنت .. هنا شامة هنا نقطة .. السمح ولدي .. السمح زولي “.
عبد الواحد البنا قال “غنيتها من 9 سنوات وتفاجأت بانتشارها”
شاهد بالفيديو تفاعل عبدالواحد البنا:
الخرطوم – أخبار الخليج 365”
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