السوداني يدعو الشركات الهندية إلى الاستثمار في العراق

حث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد الشركات الهندية على الاستثمار في مشاريع طريق التنمية وتشغيل المستشفيات والدفع الإلكتروني في بلاده.

وأكد السوداني، خلال إجتماعه بسفير الهند لدى العراق براشانت بيساي”أن الحكومة بصدد تنفيذ مشاربع استراتيجية في مقدمتها طريق التنمية، وعلى الشركات الهندية المساهمة بالاستثمار في العراق”، حسب بيان صحفي للحكومة العراقية.

ودعا إلى “ضرورة الإستفادة من الخبرة الهندية في مجال الدفع الإلكتروني وبناء وتشغيل المستشفيات” .

وعبّر رئيس الحكومة العراقية عن عمق العلاقات التاريخية بين بلاده والهند، التي تحتفظ بالكثير من المشتركات وفرص التعاون في جميع المجالات .

من جانبه، أكد سفير الهند على أهمية العراق كونه من أكبر المورّدين للهند من النفط بقيمة 34 مليار دولار خلال العام الماضي فضلاً عن كونه الشريك التجاري السابع للهند.

وعبر عن رغبة الشركات الهندية في المشاركة بالمشاريع في العراق، وفي مقدمتها مشاريع القطاع الصحي.

الشروق نيوز