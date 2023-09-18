قالت الإعلامية السودانية البارزة “الريان الظاهر”، بأنها فخورة بسودانيتها ومفتونة بالثوب السوداني، وترسل محبتها وشكرها للشعب الموريتاني.
وجاء حديث الريان بعد أن نشرت منصات إعلامية موريتانية حديثاً يوحي بأن لها أصولاً موريتانية، سواء في قسمات وجهها أو في الزي الذي ترتديه “الثوب السوداني”.
وتغزل الجمهور الموريتاني في الإعلامية الريان، وذلك بحسب رصد محررة “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي، وأشاد بتألقها وظهورها البارز والمميز، وأكد بأن لها شعبية كبيرة في موريتانيا.
شاهد تعليق الإعلامية الريان الظاهر وتفاعل الجمهور معها:
المصدر – “النيلين“
كانت هذه تفاصيل خبر الريان الظاهر بعد أن غازلها الجمهور الموريتاني: أنا سودانية ما موريتانية ومحبتي لكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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