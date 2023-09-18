مباحث شندي تلقي القبض على أخطر معتادي جرائم الإحتيال

تمكنت شعبة المباحث بشرطة محلية شندي وبعد الرصد والمتابعة من ضبط المتهم ( ف ع أ) والذي يعتبر من أخطر معتادي جرائم الاحتيال حيث كان ينتحل في الآونة الأخيرة صفة ضابط شرطة ليقوم باستغلال المواطنين.

وتم ضبط عدد من جوازات المواطنين بغرض التجديد ومبالغ مالية وعربة هيونداي آكسنت بحوزة المتهم.

واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المذكور تحت المواد 178/ 93/100/68 بالقسم الأوسط شندي. وكالة سونا

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