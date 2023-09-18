شاهد بالفيديو.. استقبال تاريخي لحافلة نادي النصر السعودي والأسطورة رونالدو في إيران

استقبل المئات من جماهير الكرة فى إيران، اليوم الاثنين، فريق النصر السعودي ونجمه كريستيانو رونالدو بحفاوة بالغة فور وصول بعثة العالمي استعداداً لخوض مباراته أمام برسبوليس في دوري أبطال آسيا.
ويستعد النصر لبداية مشواره في دوري أبطال آسيا 2023-2024 بمواجهة فريق برسبوليس الإيراني، باستاد آزادي مساء غد الثلاثاء.
واحتشدت جماهير إيران أمام حافلة فريق النصر وفندق الإقامة وتعالت الأصوات والهتافات باسم النجم العالمي الدون.
كما ظهرت لافتات في الشوارع ترحب بالدون بثلاث لغات مكتوب عليها أهلا وسهلا بالإنجليزية والإيرانية.
وارتدى أطفال ايرانيون قميص نادي النصر وحملوا صور كريستيانو رونالدو بانتظار مرور حافلة الفريق في شوارع طهران، وتجمع مجموعات كبيرة من عشاقه لاستقبال النجم الأسطوري في زيارته الرسمية الأولى إلى طهران.
كما تم تقديم سجاد إيراني فاخر للأسطورة كريستيانو رونالدو فور وصوله.
وأسفرت القرعة عن وقوع النصر في المجموعة الخامسة من البطولة، بجانب برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، والاستقلال الطاجيكي.
ويتسلح النصر بقوته الهجومية الضاربة، ويطمح هذا الموسم إلى الذهاب بعيدًا في البطولة، والمنافسة بكل قوة على اللقب الغائب عن خزائن العالمي منذ سنوات طويلة.
العربية نت
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