رئيس الحركة يعفي أمين الإقليم الشمالي في حركة العدل والمساواة السودانية

حركة العدل والمساواة أصدر رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم محمد قراراً بإعفاء أمين الولاية الشمالة المكلف في الحركة من منصبه. وبحسب النظام الأساسي للحركة تم إعفاء السيد/ وليد محمد عبده (المحسي)، من تكليفه أميناً للولاية الشمالية وقائماً بأعمال أمين الإقليم الشمالي. الصفحة الاعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية

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