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رئيس الحركة يعفي أمين الإقليم الشمالي في حركة العدل والمساواة السودانية

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Asma Osman 0 تبليغ

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حركة العدل والمساواة

أصدر رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم محمد قراراً بإعفاء أمين الولاية الشمالة المكلف في الحركة من منصبه.

وبحسب النظام الأساسي للحركة تم إعفاء السيد/ وليد محمد عبده (المحسي)، من تكليفه أميناً للولاية الشمالية وقائماً بأعمال أمين الإقليم الشمالي.

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الصفحة الاعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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