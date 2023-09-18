نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر 3 شباب قطريين قضوا في حادث مروري أليم. ووفق منشورات على موقع (أكس) فإن الشباب الثلاثة هم: حمد عبدالله الحميدي، وحمد عامر الحميدي، وتميم عبدالعزيز الكواري. واتشحت منشورات المستخدمين بالحزن على الشباب الثلاثة، سائلين الله لهم الرحمة والمغفرة. “الشرق” تتقدم بخالص التعازي، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. صحيفة الشرق

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 3 شباب قطريين في حادث مروري أليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.