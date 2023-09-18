كشف نجم الناشط المعروف ونجم السوشيال ميديا السعودي حمود وليد عن موقف طريف مر به خلال إحدى زياراته للسودان قبل فترة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن حمود الذي يحمل الملامح السوداني ذكر أنه تلقى دعوة من أحد أصدقائه السودانيين لحضور مناسبة زواج بالسودان.
وقال الناشط في حديثه أنه وبعد ارتدى الزي القومي السوداني ذهب لمقابلة والدة صديقه, وبعد أن قابلتها وعرفها إبنها بأني مواطن سعودي عبر عن دهشتها.
وأضاف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين (بعد وجهه المربع دا ولابس الجلابية والعمة وبصفق مع الفنان جعفر السقيد, والله إلا يكون مواليد حي بانت).
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مواطن سعودي بملامح سودانية يكشف عن موقف طريف مر به عند زيارته للسودان مع والدة صديقه التي لم تصدق أنه سعودي (إلا تكون مواليد بانت) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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