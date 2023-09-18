الاتحاد الإسباني يتعهد بتوفير “محيط آمن” للاعبات المنتخب

حث الاتحاد الإسباني لاعبات المنتخب الأول على “الانضمام إلى التغيير”، الذي يكفل لهن توفير “محيط آمن”، لدى عودتهن للفريق، وذلك قبيل إعلان المدربة مونتسي تومي قائمة مباراتي السويد وسويسرا لدوري الأمم الأوروبية.

وقال بيان للاتحاد “من الواضح أن الاتحاد والمجتمع واللاعبات أنفسهن يسعون لنفس الهدف: التجديد وبدء مرحلة جديدة تكون فيها كرة القدم هي المستفيد الأكبر من كل هذه العملية. ولذلك نحث اللاعبات على الانخراط في هذا التغيير الذي يقوده الاتحاد، مع العلم أن التحولات التي يجب استمرارها يجب أن تكون صلبة وعادلة”.

وكفل الاتحاد للاعبات أيضا توفير “محيط آمن”، ويراهن على “مناخ من الثقة من أجل العمل معا” وضمان استمرار تطور كرة القدم النسائية بقوة أكبر.واستقال لويس روبياليس في 10 من الشهر الجاري من منصب رئاسة الاتحاد عقب فتح تحقيق معه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في واقعة تقبيله للاعبة جيني هيرموسو من فمها بعد فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي.

كووورة