شاهد بالفيديو.. أخصائية نفسية تهاجم الراقصة آية أفرو: (الناس بتموت والبنات بغتصبوهم وبلدنا ضائعة وهي طالعة لينا ترقص بقميص النوم..في تفاهة أكثر من دي؟)

أبدت الدكتورة السودانية إسراء عز الدين شبيكة غضبها الشديد من الظهور المثير للمودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا آية أفرو.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن أفرو كانت قد أثارت ضجة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص بقميص النوم.

واستغربت الأخصائية النفسية إسراء من الظهور المثير للمودل آية أفرو في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من الحرب والموت واغتصاب الفتيات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)