اللجنة الفنية لمركز أمل لعلاج الأورام تلتقي بوالي القضارف

التقى والي ولاية القضارف المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمكتبه ظهر اليوم وفد اللجنة الفنية لمركز أمل لعلاج الأورام بالقضارف برئاسة الأستاذ عمر محمد دين وبحضور مدير ادارة المشروعات والتنمية بوزارة المالية وممثل مدير المشروعات بوزارة البنى التحتية. وبحث اللقاء السبل الكفيلة بتتشييد مبنى العلاج الإشعاعي بعد أن تم فرز العطاء للشركات المتقدمة ورسى عطاء التشييد على شركة العاص للإنشاءات والتي تشرع هذه الإيام في إعداد التصاميم للمبنى. وأكد الوالي اهتمام حكومة الولاية بالعمل مع وزارة الصحة الاتحادية والولائية وحشد إمكانات الولاية لإقامة المبنى والذي يخدم خطط وأهداف الحكومة الرامية لتوطين التشخيص والعلاج داخل الولاية. وأشاد الوالي بجهود اللجنة التى ظلت تبذلها من أجل تشييد مستشفى للأورام بالولاية يستوعب الحالات المرضية بالولاية والولايات المجاورة والقادمين من دول الجوار. سونا

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