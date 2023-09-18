يحظى الشيخ والمقرئ السوداني الزين محمد أحمد بشعبية جارفة داخل السودان وخارجه وذلك بفضل صوته الجميل وتلاوته الرائعة للقران الكريم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اشتهر شيخ الزين أيضاً بأناقته في “لف” العمامة والتي اشتهر بها وحاول الكثير من الشيوخ الشباب تقليده فيها. الشيخ الزين محمد أحمد ظهر في مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين شرح من خلاله لمحبيه الطريقة الصحيحة للف العمامة, وقام بشرحها بطريقة مبسطة نالت اعجاب المتابعين. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بخطوات بسيطة.. الشيخ السوداني الشهير الزين محمد أحمد يعلم الشباب ويشرح لهم طريقة لف (العمامة) التي اشتهر بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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