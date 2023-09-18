حكى السفير السوداني كمال عثمان خلال مقابلة له مع قناة الزرقاء تفاصيل اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع والذي دام 40 يوم.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حذر السفير المواطنين من أبناء الشعب السوداني من قول واحد من ثلاثة محظورات لحظة الاعتقال.
وقال أن أول المحظورات إحذر من أن تقول أنك جعلي أو شايقي أو دنقلاوي, وثاني المحظورات لا تقول أنك تنتمي إلى أي جهة نظامية, وثالث المحظورات أن لا يكون عندك أي توجه إسلامي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن قضى 40 يوما داخل معتقلات الدعم السريع.. السفير كمال عثمان يحذر من ثلاث محظورات إحذر أن تقولها إذا أردت أن تخرج من معتقلات “الدعامة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.