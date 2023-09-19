ريان رجب نجمة المنتخب السوداني تنتقل إلى المقاولون العرب المصري

أعلن نادي المقاولون العرب المصري عن انضمام اللاعبة السودانية “ريان رجب” لصفوف فريق السيدات بالنادي والذي يخوض موسمه الأول بالدوري المصري الممتاز للسيدات. وبحسب وسائل الإعلام المصرية وقعت ريان على عقد انضمامها للنادي المصري يوم الإثنين في حضور الكابتن “حسن الشامي” مدير شئون اللاعبين بالنادي. وكانت ريان لعبت في صفوف فريق التحدي للسيدات وخاضت موسمين بالدوري السوداني، وحلت في مركز وصيف الهداف في الموسم الاول. وتعتبر ريان إحدي اللاعبات الأساسيات في المنتخب السوداني للسيدات وسبق لها خوض فترة معايشة مع إحدي أكاديميات كرة القدم بفالنسيا الأسبانية. الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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