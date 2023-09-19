شاهد بالصور.. بطل المظلات “أحمد الشاكر” يزور قائد لواء البراء بن مالك “المصباح طلحة” ويشعل الساحة الإعلامية

أحمد الشاكر - القوات المسلحة - السودان قام بطل القوات المسلحة السودانية والمظلي “أحمد الشاكر” بزيارة إلى قائد لواء البراء بن مالك “المصباح طلحة” في المستشفى، ودعا له بالشفاء. ويقاتل جنود “البراء بن مالك”، الكتيبة المتطوعة في صفوف الجيش السوداني، يقاتلون بشراسة وبسالة جعت العدو يخافهم والعالم يتحدث عنهم، والمرجفون يطلقون الأكاذيب حولهم. وبحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي يحظى المظلي أحمد الشاكر بمتابعة عالية لمنشوراته، وهو يبث الأمل والطمأنينة في نفوس الشعب السوداني. شاهد الصورة التي أشعلت الساحة الإعلامية في السودان: المصدر – “النيلين”

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