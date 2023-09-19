شاهد بالصور.. “بس أنا بموت فيه” إهانة تتحول إلى حب.. خلاف محمد رمضان ونوال الزغبي ينتهي باعترافات مثيرة وقُبلة

عادت أزمة النجم محمد رمضان والفنانة نوال الزغبي للأضواء مجددًا بعد أن تم الصلح بينهما خلال تكريمهما في حفل الموريكس دور لعام 2023، وجاء ذلك انطلاقًا من مبادرة طيبة قام بها جمال فياض أحد أعضاء لجنة تحكيم الحفل، حيث صعد على المسرح ودعا كل منهما للوقوف بجانبه لإنهاء الخلاف بينهما بشكل ودي أمام الحاضرين.

سرعان ما صعد كل من محمد رمضان ونوال الزغبي على المسرح وتصافحا، ثم بدأ العتاب بينهما من خلال توضيح الثنائي الأسباب التي أدت إلى انزعاجهما من بعضهما البعض، لتبادر الزغبي بالصلح، وتتراجع عن تصريحاتها الأخيرة بشأن رمضان التي أكدت خلالها أنها لا تعرفه من الأساس ومن المستحيل أن تتعاون معه لتقديم ديو غنائي، حيث قالت: “انت استفزتني يا محمد مش هقول قال إيه، ولما استفزني قلت لهم مين محمد رمضان بس أنا بموت فيه”.

وبدوره عقب محمد رمضان على كلام نوال الزغبي، مُعبرًا عن حبه للبنان ونجوم لبنان مُشيدًا بالزغبي ومؤكدًا أنه واحدًا من جمهورها، حيث قال: “حبينا الفن من لبنان ولبنان أكثر بلد متذوقة للفن وأكثر بلد بتثري الصناعة المصرية من قديم الأزل، واللي ما بيحترمش فناني لبنان ما بيحترمش نفسه ولا الفن اللي بيمتهنه, وكل الحب لنوال الزعبي وأنا واحد من جمهورها”، لتقاطعه الزغبي: “أنا بحبك قوي، أنت فنان قدير فعلًا وقوي”.

يعود بداية خلاف محمد رمضان ونوال الزغبي إلى تصريح صادم كانت أدلت به الفنانة اللبنانية خلال لقاء تليفزيوني لها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج “حبر سري”، المُذاع عبر (القاهرة والناس) الفضائية، حينما سألتها المذيعة عن رأيها في أغاني الفنان محمد رمضان ومدى إمكانية تعاونها معه فنيًا لتقديم ديو غنائي يجعهما سويًا.

سخرت نوال الزغبي من موهبة محمد رمضان لافتة أنها لم تسمع عنه من قبل، حيث قالت: “أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب، الناس الكبار أو معملش، ولو عايزة أمثل إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل”، الأمر الذي رفضته المذيعة من خلال توضيحها حجم شهرة محمد رمضان، لتقاطعها الزغبي ساخرة: “فين.. في الصين؟ بس أنا معرفوش أبدا ولا أعرف إذا كان بيغني من الأساس”.

وجاءت تصريحات نوال الزغبي، تعقيبًا لتصريحات محمد رمضان حول مطربات لبنان، حينما صرح بأن مطربة لبنان التي من الممكن أن تشاركه في ديو غنائي لم تُخلق بعد، الأمر الذي استفز الزغبي ودفعها للرد بهذه التصريحات الجريئة.

لم يكتفي رمضان بوصول الخلاف بينهما إلى هذا الحد، ولكنه حرص على استفزاز نوال الزغبي مجددًا بتصريح آخر ردًا على تجاهلها له وسخريتها من موهبته الفنية، حيث قام بنشر مقطع من أغنيته “مصباح علاء الدين”، بجانب مقطع من تصريحات “الزغبي”، وأرفقه بتعيلق ساخر قائلاً: “حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر”.

سرعان ما خرجت نوال الزغبي عن صمتها مرة أخري لترد علي محمد رمضان من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة “تويتر” سابقًا، حيث قالت: “إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك، فإذا فقدتها لا تنتظر الاحترام”.

صحيفة الوفد