صرف مرتبات العمال المؤقتين بولاية سنار

أكدت الدكتور مني عبد المنعم نمر مدير الإدارة العامة للميزانية بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ولاية سنار أن وزارة المالية قد تمكنت من صرف جميع مرتبات العمال المؤقتين، متبقي الحساب الختامي ومخصصات جميع العاملين بالولاية رغم ضعف الإيرادات في اطار سعيها لمعالجة مشاكل العاملين بالدولة. وثمنت الدكتورة مني في تصريح لسونا صبر العامليين ومواصلتهم للعمل بالرغم من عدم صرف الإستحقاقات، مشيرة إلى أن ذلك يدل على وطنيتهم وإخلاصهم في العمل من أجل المصلحة العامة، مؤكدة أن وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بالولاية ستواصل جهودها في كل ما يخدم العامليين ويخفف من معاناتهم. وكانت وزارة المالية بولاية سنار والتي لم تتمكن من صرف مرتبات العاملين قد وفرت سلة ببعض المواد الغذائية للعاملين بالأقساط كما قامت بتسليفهم مبالغ نقدية خصماً على المرتبات. سونا

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