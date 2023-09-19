قوة من الدعم السريع تختطف الفريق شرطة “أبو حراز” من منزله بأم درمان

أعلنت مصادر مقربة من أسرة “أبوحراز” عن اختطاف الفريق شرطة أحمد المرتضى أبو حراز من منزله بمدينة أمدرمان واقتياده إلى جهة مجهولة.
وقالت الأسرة: في صباح اليوم (الثلاثاء) قامت قوة من قوات الدعم السريع، على متن اثنين عربة قتالية مسلحة باختطاف الفريق شرطة أحمد المرتضى أبو حراز من منزله بأمدرمان واقتادته إلى مكان مجهول.
الفريق أبو حراز يبلغ من العمر (80) عاماً ويعاني من عدة أمراض وهو متقاعد بالمعاش منذ تسعينيات القرن الماضي، أحد أعلام الشرطة السودانية البارزين، مؤلف كتاب تاريخ صناعة الأمن في السودان عبر القرون والحقب (3000 ق م إلى 2000 م) الذي جاء في أربعة مجلدات بلغ عدد صفحاتها (1155) صفحة.
ويعد “أحمد المرتضى أبوحراز” من المؤرخين لتاريخ البوليس في السودان، إذ قدم عبر إذاعة ساهرون على مدى (1000) حلقة برنامج من ذاكرة الشرطة السودانية.
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