تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين والجمهور الذي تناقله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع صور مجمعة للفنانة المثيرة للجدل منى ماروكو, ظهرت من خلالها مع فتاة صغيرة. وأكد ناشرو المقطع أن الفتاة التي ظهرت مع ماروكو هي ابنتها التي سحبت البساط منها وحازت على اعجاب المتابعين الذين أشادوا بإطلالتها الجميلة مع والدتها وكتبوا (أجمل من أمها عشرة مرات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. إبنة الفنانة المثيرة للجدل منى ماروكو تظهر لأول مرة وتسحب البساط من والدتها ومعلقون: (أجمل من أمها عشرة مرات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.