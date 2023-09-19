تواصلت ردود الأفعال الغاضبة من قبل مشاهير السوشيال على المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آية أفرو بعد ظهورها المثير وهي ترقص بقميص النوم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شن عدد من النجوم هجوماً عنيفاً على أفرو بسبب مقطعها الذي تصدر المشهد على السوشيال ميديا. شاعر الجيش الشهير ود البرير الكردفاني رد على آية أفرو بطريقته الخاصة, حيث سطر قصيدة قوية نالت اعجاب المتابعين. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد هاجم الكردفاني المودل المثيرة للجدل بقصيدة يقول في أحد أبياتها: (متابعة خيابة قايلاهم براعو شبابك أبوك التعب في اليوم داك أريتو كان رقد ما جابك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاعر الجيش الشهير الكردفاني “يردم” الراقصة آية أفرو ويهاجمها بقصيدة قوية (متابعة خيابة قايلاهم براعوا شبابك أبوك التعب في اليوم داك أريتو كان رقد ما جابك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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