تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار غضب واستياء الجمهور والمتابعين بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد من قوات الدعم السريع وهم يستعرضون كميات كبيرة من الأموال التي نهبوها خلال الحرب وفقاً لما أكد ناشرو المقطع. وظهر الأفراد وهم يفترشون الأرض ويخرجون الأموال من الفئات الكبيرة بعد أن جمعوها داخل حقائب, وكتب معلقون: هذه الأموال وحدها كانت كفيلة بإنعاش اقتصاد الخرطوم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع يستعرضون كمية خرافية من الأموال التي قاموا بنهبها ومعلقون: (هذه الأموال وحدها كانت كفيلة بإنعاش اقتصاد الخرطوم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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