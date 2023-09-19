شاهد بالصورة والفيديو.. “المثلي” السوداني الشهير أحمد عمر يجسد دور العروس في ليلة “الجرتق” بأحد مسارح أوروبا ويقدم فاصل من رقيص العروس الفاضح والغضب يجتاح مواقع التواصل

أثار المثلي السوداني المعروف أحمد عمر ضجة إسفيرية غير مسبوقة مع تعليقات غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو مثير للجدل.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر المثلي المغضوب عليه في السودان وهو يجسد دور العروس السودانية في ليلة الجرتق.

وجسد عمر الدور في أحد المسارح الأوروبية عبر ارتدائه أزياء العروس مع تقديمه فاصل من رقيص العروس الفاضح على أنغام الأغاني السودانية التي ترقص على أنغامها العروس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)