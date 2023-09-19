نشر أحد مشاهير السوشيال ميديا بالسودان مقطع فيديو نال اعجاب واهتمام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نشر نجم السوشيال ميديا طارق بروفة مقطع فيديو جمعه بجده صاحب ال 125 عام والذي يعد من أكبر المعمرين في السودان. بروفة أكد في حديثه أن جده عاصر الحكم الانجليزي في السودان ويمارس حياته اليومية بشكل طبيعي وطلب منه تحية الجمهور ليلوح الجد بيده وهو يبتسم. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. أكبر معمر سوداني عمره 125 عام عاصر الحكم الانجليزي في السودان.. يمارس حياته بشكل طبيعي وحفيده أحد مشاهير السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.