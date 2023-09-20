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بالصور.. البرهان في مروي

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Asma Osman 0 تبليغ

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البرهان

قام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات للمسلحة السودانية بزيارة إلى قاعدة مروي وقيادة المنطقة العسكرية، في أول زيارة للمنطقة بعد اندلاع الحرب.

وتفقد رئيس المجلس السيادي الانتقالي وقائد الجيش السوداني “البرهان” خلال زيارته جرحى العمليات في مستشفى مروي العسكري، حيث استقبل بروح معنوية عالية.

وكانت مروي من أولى محطات اندلاع القتال العنيف الذي يخوضه الجيش السوداني لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ خمسة أشهر.

شاهد بالصور زيارة البرهان إلى مروي:

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الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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