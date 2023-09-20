شاهد بالفيديو مقطع يبكي الحجر.. ملازم أول جيش سوداني يحلف بالطلاق ومعنويات عالية من المتطوعين في معسكر المكابراب

في مشهد مثير وقف ملازم أول من القوات المسلحة السودانية وسط المتطوعين والمستنفرين في إحدى المعسكرات وأخذ حفنة من تراب الوطن بيديه وقال بأن هذه الأرض لن يمسها المتمردون مرة أخرى.

وفي معسكر المكابرات بولاية نهر النيل أجمع المستنفرون بأنهم لآخر قطرة من دمهم سيكونون في حمى السودان، وأنهم جاءوا للمعسكر تلبية لنداء القائد العام لقتال التمرد وللمساهمة في نيل شرف الجندية والقضاء على مليشيا الدعم السريع.

وبحسب رصد محرر “النيلين” أظهر مقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي معنويات عالية وسط السودانيين وتفاعل منقطع النظير، جعل المعلقون يقولون بأن هذه مشاهد تقشعر لها الأبدان وتبكي الحجر.

شاهد بالفيديو حماس المستنفرين:

المصدر – “النيلين“