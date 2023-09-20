تنفيذي تندلتي وبرنامج الغذاء العالمي يبحثان تقديم المساعدات للوافدين

إلتقى الأستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية تندلتي بمكتبه اليوم وفد برنامج الغذاء العالمي مكتب كوستي ولاية النيل الأبيض برئاسة الأستاذ محمد سليمان محمد بحضور مدير وحدة أبوركبة المشرف على مراكز إيواء الوافدين بالمحلية وممثل إدارة الرعاية الاجتماعية أستاذة سكينة عبدالله، وبحث اللقاء أوضاع الوافدين المتواجدين بمراكز الإيواء وإمكانية دعمها بالمواد الغذائية .

وأوضح المدير التنفيذي لمحلية تندلتي أن المحلية استقبلت أعداداً كبيرة من الوافدين بسبب الحرب منذ 15 أبريل وأن عدد مراكز الإيواء وصل ل 13 مركزا بالمحلية بالإضافة للوافدين الذين تم استضافتهم مع الأسر بالمحلية.

وقال إن المحلية بالتعاون مع الجهد الشعبي قدمت المعينات اللازمه لإيواء الوافدين، وأشار إلى أن الوافدين بالمحلية لم يتلقوا أي دعم مادي أو عيني من المنظمات وأن دورها انحصر فقط في إحصائيات تسجيل الوافدين وتصنيفها والمسح الميداني لمعرفة الاحتياجات رغم الزيارات المتكرره من المنظمات الدولية والإقليمية.

وأعرب عن أمله ان تكون هنالك استجابة سريعة من قبل المنظمة لتقديم الدعم المادي والعيني للأسر الوافدة وخاصة الموجودة بمراكز الإيواء الأكثر حاجة للمساعدات الإنسانية.

من جهته أوضح رئيس وفد برنامج الغذاء العالمي بالولاية بأن الهدف من الزيارة لمحلية تندلتي الوقوف على الأوضاع الحقيقية للوافدين لتقديم المساعدات لهم بمراكز الإيواء ، وقال إن الزيارة في مرحلتها الأولى لجمع المعلومات، تحليل البيانات ومن ثم تحديد التدخلات المناسبة وامكانية اختيار الطريقة المناسبة للتدخل.

وأشار إلى أن الأولوية في الوقت الراهن للوافدين بمراكز الإيواء الأكثر تضرراً وحاجة للمساعدة، وستأتي مرحلة التدخل لكل الأسر المستضافة من قبل مواطني المحلية لاحقاً.