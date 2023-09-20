توزيع 20 ألف سلة غذائية للعاملين بإقليم النيل الأزرق

دشن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق صباح اليوم برئاسة محافظة الدمازين برنامج توزيع 20 ألف سلة غذائية للعاملين بالإقليم بتمويل من بنك أم درمان الوطني عبر وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بالإقليم، بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الإقليم وأعضاء لجنة الأمن والأمين العام لحكومة الإقليم والأستاذ فارس حسن مدير بنك أم درمان الوطني بالإقليم.

ولدى مخاطبته حفل التدشين أكد الحاكم أن تنفيذ مشروع السلة الغذائية للعاملين يمثل إحدى إبتكارات حكومة الإقليم في سبيل التغلب على الأزمة الإقتصادية الماثلة، وقال إن الجهد مصوب لمحاصرة الحرب وإيقافها من الإنتشار للأقاليم الأخرى بالبلاد.

وأكد على أهمية الوقوف خلف القوات المسلحة تأميناً لوحدة ومستقبل البلاد، وتناول الجهود التي تعكف عليها حكومة الإقليم في سبيل ترسيخ الأمن ودعم خدمات الصحة والمياه والتعليم، وأعرب عن تقديره لمواقف مواطني الإقليم عامة والعاملين بالدولة على وجه الخصوص وصادق صبرهم وإسهامهم في تعزيز الأمن والإستقرار وتفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين.

وأشاد بمبادرة بنك أم درمان الوطني في توفير التمويل لبرنامج السلة الغذائية للعاملين، ووجه البنوك العامة بالإقليم لضرورة المساهمة في دعم عجلة التنمية بالتنسيق مع وزارة المالية، وأعلن عن إعتماد بنك أم درمان الوطني ليكون بنكاً رائداً لمسيرة التنمية بالإقليم خلال المرحلة القادمة.

واشاد اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله آدم قائد المنطقة العسكرية بمواقف إدارة بنك أم درمان الوطني بالإقليم، ودعا للعمل على ترسيخ دعائم الأمن بمفهومه الشامل، وقدم التهئنة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

من جانبه ثمن وزير المالية مواقف القوات المسلحة وصادق تضحياتها من أجل دعم الإستقرار بالبلاد، وأوضح أن مشروع السلة جاء بتكلفة إجمالية بلغت 1 مليار جنيه بواقع (54) ألف جنيه السلة الواحدة تكفي الأسرة الكبيرة لمدة ثلاثة شهور، موضحاً أن السلة تجئ ضمن البرامج التي تعكف عليها حكومة الإقليم في سبيل تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بالإقليم، وأضاف أن الجهد مصوب لإستقرار إنسياب السلع بأسواق الإقليم إلى جانب تأمين التسيير اللازم لتحقيق الإستقرار الأمني بالإقليم.

وحيا الأستاذ يوسف الهادي محافظ محافظة الدمازين صمود العاملين وشريحة التجار في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية الراهنة، كما حيا تضحيات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وصادق حرصها على دعم الأمن والإستقرار بالإقليم، ودعا للعمل على دعم عجلة الأمن والسلام بالإقليم.

وأكد مدير بنك أم درمان الوطني جاهزية البنك لتمويل كافة المشروعات الداعمة لمعاش المواطنين بكافة أطراف البلاد، وأعلن عن إلتزام البنك بدعم الشراكة مع حكومة الإقليم لتوفير المزيد من المشروعات الداعمة لشريحة العاملين بالإقليم.