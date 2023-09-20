وزير الصحة بسنار يؤكد إهتمامه بحل قضايا مستشفيات الكلى بالولاية

ولاية سنار بحث د. إبراهيم العوض أحمد يوسف وزير الصحة المكلف بولاية سنار مع المدير الطبي لمستشفى الكلى بسنجة لدي لقائه به اليوم، وبحث اللقاء تحديات العمل بالمستشفى وإمكانية التوصل لحلول لها. وأكد د. العوض أن مرضى الكلى من أولى أولوياته، مشيراً إلى ان الوزاره تعمل جاهدة لتوفير الغسلات للمرضى. مؤكداً سعيه لحل كافة قضايا مستشفيات الكلى بالولاية من تهيئه لبيئة العمل ووسائل الحركة، مشيراً إلى إهمية تكوين لجنه تطوير لمستشفى الكلى بسنجة تستوعب الفاعلين والداعمين لهذه الشريحة. من جهتها استعرضت دكتورة إبتهال نصر الدين عبد الرازق المدير الطبي لمستشفى الكلى سنجة تحديات العمل بالمستشفى من صيانة للمكنات، الحاجة لمكيفات وتهيئه بيئة العمل، مؤكدة سعيهم مع خيرين من أبناء الولاية لإنتظام غسلات مرضى الكلى، مبينة أن هناك ضغط كبير بعد توافد حالات للولاية. من جهته أبان السيد الهادي محمد حمزه والذي حضر اللقاء وهو أحد اعيان مدينة سنجة المهمومين بقضايا مرضى الكلى دعمهم اللامحدود لمستشفى الكلى بسنجة وسعيهم مع وزارة الصحة وحكومة الولايه لحل كافة قضاياها، مبيناً أن هناك دماء حاره بولاية سنار يمكن تحريكها خاصة وأن البلاد تمر بظرف وتحديات الحرب. سونا

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