الشرطة: الجوازات قريباً بسفارة السودان بالرياض وقنصلية السودان بجدة

جواز سفر سوداني أكد العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة على (مغادرة ) فريق فني من ادارتي الجوازات والسجل المدني لاستخراج الجواز الالكتروني بسفارة السودان بالرياض وقنصلية السودان بجدة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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