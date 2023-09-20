مبارك الفاضل: ثقتي بانتصار الجيش على الدعم السريع كثقتي بمقتل حميدتي

قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل للجزيرة مباشر بأن ثقته بانتصار الجيش على الدعم السريع كثقته بمقتل حميدتي. وأضاف مبارك الفاضل بأن حميدتي مات يوم 17 مايو وصوته المتداول في التسجيلات عبارة عن ذكاء اصطناعي فقط. الجزيرة – السودان

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