تمكنت شعبة مباحث شرطة محلية شندي بالتنسيق مع قسم شرطة ود حسونة من ضبط 3 متهمين من أخطر معتادي جريمة النهب تحت تهديد السلاح، وضبط بحوزة المتهمين على بندقية كلاشنكوف ولوازمها خزنة بها 23 طلقة بالإضافة لعربة مونيكا. وبعد التحريات الأولية وتعرف أحد المواطنين والذي كان قد تقدم ببلاغ جنائي في وقت سابق اتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة تحت المادة 175 من القانون الجنائي والمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة نهر النيل (مباحث شندي) تضبط تشكيل عصابي متخصص في جرائم النهب تحت تهديد السلاح. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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