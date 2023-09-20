جوارديولا يتغنى بألفاريز.. ويعلن خبرا سيئا عن سيلفا

اعترف مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بأنه يشعر بالاستياء من كم الفرص المهدرة لفريقه، رغم الفوز مساء الثلاثاء على الضيف، النجم الأحمر، بنتيجة 3-1، بافتتاح مشوار الفريق بمسابقة دوري أبطال أوروبا.وسدد لاعبو مانشستر سيتي 37 كرة خلال اللقاء، لكن الفريق أنهى الشوط الأول متخلفا بهدف نظيف، قبل أن ينتفض في الثاني، ويسجل ثلاثية كان نصيب المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز منها هدفين.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة “تي إن تي سبورت”: “في آخر مباراتين لا أعرف عدد الفرص التي أهدرناها، لقد لعبنا بشكل جيد حقًا لكننا لم نتمكن من تسجيل الأهداف. كنا متسقين وفي النهاية فزنا بالمباراة”.وعن عدم التسجيل بعد 22 تسديدة في الشوط الأول: “تسديد 22 كرة على المرمى يعني أنك تلعب بشكل جيد حقًا. يجب أن تقع على عاتق الأشخاص الذين أمامك مسؤولية تسجيل الأهداف. إذا أحرزنا هدفين مبكرًا في الشوط الأول، لكان الأمر مختلفًا تمامًا”.

وتابع: “لقد لعبنا أمام وست هام مباراة رائعة أخرى. لقد أهدرنا الفرص لكننا تمكنا من خلق العديد منها كي نفوز بالمباريات”.

وحول ما قاله للاعبين بين الشوطين، صرح: “قلت يا رفاق.. لا يمكننا أن نقول إننا نلعب بشكل سيئ. انسوا النتيجة، نحن قادرون على العودة، لذا اذهبوا وكونوا أكثر هدوءًا. وقد فعلنا ذلك”.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في قلب النتيجة، إلى ألفاريز الذي يقدم مستويات مميزة في الآونة الأخيرة، وأشاد به جوارديولا قائلا: “إنه يستحق ذلك (أن يكون أساسيا)، فهو يعمل في كل مباراة، ويسجل الأهداف، ويصنع التمريرات الحاسمة”.

وعن إصابة برناردو سيلفا الذي خرج من اللقاء في الشوط الأول، قال المدرب الإسباني: “لا أعرف ما الذي يعاني منه. لم أتحدث مع الطبيب. أتمنى ألا يكون الأمر سيئًا”.لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، كشفت أن جوارديولا صرح لها بأن سيلفا سيغيب عن عدة مباريات، دون أن يحدد طبيعة إصابته.

كووورة