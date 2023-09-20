بعد انفصالهما فنياً.. أعمال جمعت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ظهر الفنان أحمد العوضي خلال الأيام الماضية، وكشف عن انفصال ثنائيته مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في رمضان 2024، وأنهما لن يقدما عملا سويا بعد النجاحات التي حققاها مؤخرا.

ونرصد في السطور التالية أبرز الأعمال التي جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز:

بدأت ثنائية أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز من مسلسل لآخر نفس الذي جرى تقديمه عام 2019 وكان بداية التعارف بينهما وقدماه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني ومراد مكرم ومحمد عز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وإخراج حسام علي.

وبعد زواجهما تعاون الثنائي مجددا في مسلسل اللى ملوش كبير الذي قدماه عام 2021 وشاركا فيه بجانب عدد من الفنانين منهم خالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان وأحمد سعيد عبد الغني وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وبعد نجاحه قدما عملا آخر وهو مسلسل ضرب نار رمضان 2023 بجانب عدد من الفنانين منهم ماجد المصري وانتصار ومها نصار وسهير المرشدي وإيمان السيد.

الوطن نيوز