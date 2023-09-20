حارس سجل هدفا بالوقت القاتل.. بداية قوية لـ”دوري الأبطال” دون ميسي ورونالدو

من دون وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو أو الأرجنتيني ليونيل ميسي في المسابقة لأول مرة منذ موسم 2002-2003، افتتح مانشستر سيتي الإنكليزي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بأفضل طريقة، من خلال فوزه، الثلاثاء، على ضيفه النجم الأحمر الصربي 3-1، في جولة أولى شهدت فوزاً مقنعاً لكل من باريس سان جرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وتعادلاً مخيباً لميلان الإيطالي.

في المجموعة السابعة ورغم هيمنته المطلقة أمام ضيفه النجم الأحمر، دخل الشك إلى صفوف سيتي ومدربه الإسباني، جوزيب غوارديولا، بعد دخول حامل اللقب لاستراحة الشوطين متخلفاً بهدف للغاني عثمان بوكاري، في الثواني الأخيرة بعد كسره مصيدة التسلل.

لكن سيناريو عطلة نهاية الأسبوع أمام وست هام (1-3) تكرر، إذ ضرب سيتي في مستهل الشوط الثاني بواسطة الأرجنتيني خوليان ألفاريس، الذي وصلته الكرة من النروجي إرلينغ هالاند، فتخطى الحارس الإسرائيلي عمري غلايزر وسدد في الشباك الخالية من زاوية صعبة (47)، قبل أن يتدخل “في أيه آر” ليحرم كايل ووكر من هدف التقدم للبطل الإنكليزي (53).

وبهدية من الحارس غلايزر، عوض سيتي هذه الفرصة من ركلة حرة نفذها ألفاريس وأخطأ الإسرائيلي تماماً في تقديرها لتتهادى الكرة في الشباك (60)، قبل أن يوجه رودري الضربة القاضية للضيوف بهدف ثالث بتسديدة من مشارف المنطقة بعد تمريرة من فيل فودن (73).

وأظهر سيتي مجدداً هذا الموسم أنه مرشّح فوق العادة للمنافسة على رباعية تاريخية، والحصول أولاً على إحدى بطاقتي المجموعة السابعة إلى ثمن النهائي.

يأتي ذلك في ظل وجود يونغ بويز السويسري ولايبزيغ الألماني، اللذين تواجها، الثلاثاء، وعاد الأخير منتصراً من ملعب منافسه 3-1، قبل أن يستضيف بطل الدوري الممتاز في الجولة الثانية في 4 أكتوبر.

وبدأ سيتي مشواره القاري بعدما حقق انطلاقة مثالية لحملة الدفاع عن لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث فاز رجال غوارديولا بجميع مبارياتهم الخمس حتى الآن.

وفي المجموعة السادسة، حسم سان جرمان ما اعتُبرت أقوى مواجهة في الجولة الأولى، بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-0، فيما أحبط نيوكاسل الإنكليزي العائد للمسابقة بعد غياب طويل، مضيفه ميلان العريق، بالتعادل السلبي معه.

في “بارك دي برانس”، كان كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي على الموعد لمنح سان جرمان، بقيادة مدربه الجديد لويس إنريكي، الانتصار في مستهل فصل جديد من حلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

لكن هذه المرة ستكون من دون العديد من نجوم المواسم الماضية، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والإيطالي ماركو فيراتي، الذين غادروه هذا الصيف.

وما زال نادي العاصمة يلهث خلف لقبه الأول في المسابقة، معولاً هذه المرة على ثنائية مبابي وعثمان ديمبيليه، الذي تواجه الثلاثاء، مع فريق تألق في صفوفه موسم 2016-2017 مما فتح الباب أمامه للانتقال لبرشلونة الإسباني، ثم هذا الصيف إلى سان جرمان.

وبعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم العديد من الفرص، ضرب سان جرمان باكراً في الشوط الثاني من ركلة جزاء تسبب بها نيكلاس زوله بلمسه الكرة في المنطقة المحرمة، فانبرى لها مبابي بنجاح (49)، ثم أضاف حكيمي الثاني بفاصل فني جميل بعد تمريرة من البرتغالي فيتينيا (58)، ليسجل في مرمى فريقه السابق.

وفي “سان سيرو”، اكتفى ميلان بتعادل سلبي محبط أمام نيوكاسل العائد إلى دوري الأبطال لأول مرة منذ 20 عاماً.

ويشكل هذا التعادل نتيجة مخيبة لفريق المدرب ستيفانو بيولي، القادم من هزيمة مذلة في الدوري أمام جاره إنتر 1-5، لا سيما أن المجموعة تضم مضيفيه توالياً في الجولتين المقبلتين دورتموند وسان جرمان.

ورأى بيولي أنه “يتوجب عليك الفوز بهذا النوع من المباريات… لكن لسوء الحظ، لم نتمكن من استغلال سيطرتنا وكل الفرص التي خلقناها”.

وأضاف: “أمر مؤسف ألا نتمكن من الفوز بمباراتنا الأولى، لكن مجموعتنا قوية جداً. لا يمكننا أن نشعر بالرضى حيال هذه النتيجة، نحن نفتقد الى أهم شيء في كرة القدم” أي التسجيل، وذلك بعدما سدد فريقه 25 مرة على مرمى منافسه مقابل 6 مرات فقط للأخير.

وفي الثامنة، تابع برشلونة عروضه الهجومية القوية، فألحق بضيفه انتويرب البلجيكي خسارة قاسية 5-0، بطلها الوافد الجديد البرتغالي جواو فيليكس، الذي سجل هدفين وصنع ثالثاً.

وسجل جواو فيليكس (11 و66) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (19) ومدافع انتويرب جيل باتاي (23 خطأ في مرماه) وغافي (54) الأهداف، ليكرر برشلونة بالتالي عرضه المحلي القوي في نهاية الأسبوع حين تغلب على بيتيس بخماسية أيضاً.

ويسعى الفريق الكاتالوني إلى تعويض خيبة أمله في المسابقة القارية الأهم، بعد أن خرج من دور المجموعات في الموسمين الفائتين.

وانتزع لاتسيو الإيطالي تعادلا صعبا من ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني عندما أدرك التعادل 1-1 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، على الملعب الأولمبي في العاصمة الايطالية.

وبعد أن تقدم بابلو باريوس لأتلتيكو في الدقيقة 29، نجح حارس لاتسيو، إيفان بروفيديل في إدراك التعادل لفريقه، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع يخرج فريقه بنقطة.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب فينورد روتردام الهولندي على ضيفه سلتيك الإسكتلندي بهدفين نظيفين سجلهما كالفن ستنغس 45+2).

ثم طرد الحكم مدافع سلتيك السويدي، غوستاف لاغربييلكه، لنيله البطاقة الصفراء الثانية في المباراة وتسببه بركلة، جزاء انبرى لها وأضاعها لاعب فينورد البرازيلي بايكساو (65).

ثم أكمل سليتك المباراة بتسعة لاعبين، إثر طرد النرويجي البديل أودين تياغو هولم، اعتبارا من الدقيقة 68، قبل أن يضيف فينورد هدفا ثانيا عبر الإيراني علي رضا جاهانبخش (76).

فرانس برس