شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفاصل من الرقص المثير مع الفنان عثمان بشة بأحد فنادق القاهرة

اشعلت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا السودانية وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع الانتشار. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة خلال المقطع وهي تغني بأحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة. ووفقاً للمقطع المتداول فقد قدمت إنصاف مدني خلال حفلها فاصل من الرقص المثير مع الفنان الشاب عثمان بشة الذي حضر الحفل الساهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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