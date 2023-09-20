مدير شرطة مرور الجزيرة يقف علي انسياب حركة المرور بمدينة ودمدني

وقف العميد شرطة خميس أحمد مدني أجلين مدير شرطة مرور ولاية الجزيرة اليوم بشارع النيل بمدني علي إنسياب حركة المرور بعد تزايد حركة المركبات والوافدين لمدينة ودمدني نتيجة الحرب التي تشهدها الخرطوم. وناشد خميس أصحاب المركبات العامة والخاصة بضرورة الالتزام التام بالضوابط المرورية واتباع ارشادات وتوجيهات رجال المرور تجنبا للاذحام المروري وايضا لمنع وقوع حوادث مرورية تؤثر علي المواطن والدولة إقتصاديا” واجتماعيا ” ، مشيرا الي أن الفترة القادمة ستشهد صيانة عدد من الطرق بالمدينة بغرض تسهيل انسياب حركة المرور بالتعاون والتنسيق مع لجنة الخارطة المرورية بولاية الجزيرة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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