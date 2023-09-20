والي الخرطوم يبحث تحديات القطاع الصحي

عقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اجتماعاً اليوم مع قيادات وزارة الصحة بالولاية برئاسة دكتور محمد ابراهيم رئيس غرفة الطواريء الصحية. وتناول الاجتماع بالبحث التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي في ظل الاستهداف الكبير للمؤسسات العلاجية رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي والتضحيات التي قدموها في سبيل استمرار الخدمة. وأمن الاجتماع على وضع برنامج وخطة عمل للصحة وأحكام تنسيق العمل الإداري بالمستشفيات وتوزيع واستدعاء الكوادر على النحو الذي يحقق الاستقرار، ودعم علاج الطواريء والإصابات باعتبارها خدمة رئيسية خلال فترة الحرب. كما أمن الاجتماع على العمل مع وزارة الصحة الاتحادية للتنسيق فيما يتعلق بالإمداد الدوائي توفير والأدوية عبر التأمين الصحي بالمؤسسات العلاجية، ومعالجة الشكاوى الموجودة بالمؤسسات العلاجية. وابدى الوالي استعداده لتقديم الدعم لمعالجة الشكاوى وتحسين الخدمات العلاجية. سونا

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