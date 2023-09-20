حكومة شمال دارفور تطلع على خطة وزارة الزراعة لمكافحة الآفات الزراعية

اطلع مجلس حكومة ولاية شمال دارفور في اجتماعه الدوري الذي انعقد اليوم بقصر الضيافة بالفاشر برئاسة الوالي نمر محمد عبدالرحمن، اطلع على تقرير من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية حول سير الموسم الزراعي الصيفي قدمته المدير العام للوزارة د. انعام اسماعيل عبدالله والتي اكدت ان الموسم الزراعي يمضي بنجاح تام بعد ان تجاوزت الزراعة مرحلة التأسيس الى مرحلة الازهار .

وتطرق التقرير الى التحديات التي تواجه الموسم والتي يجئ على رأسها انتشار آفة جراد (القبوره) ببعض المحليات.

واكد التقرير ان الوزارة قد اعدت خطة طموحة لاجراء مسوحات ميدانية لتحديد أماكن انتشار الافة وحجمها، بجانب تشكيل آلية لتلقي الشكاوي من المزارعين توطئة لمحاربة تلك الآفة وجميع الآفات الزراعية الأخرى في المحليات التي تنتشر فيها.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام د. زكريا محمد آدم الرشيد في تصريح صحفي أن الاجتماع الدوري لحكومة الولاية قد استمع الى تقرير من وزارة الصحة متضمنا الموقف الصحي العام بالولاية، و تأثيرات الحرب على أداء المرافق الصحية وانعدام الادوية.

حيث أشار التقرير الى توقف عدد من المرافق الصحية وهجرة الكوادر الطبية وانتشار حالات الإصابة بمرض الملاريا بين مواطني الولاية، مبينا تسجيل عدد (2963) إصابة هذا الاسبوع.

كما استمع الاجتماع الى تقرير من وزارة البنى التحتية والوزارات الاخرى حول استعدادتها لاستئناف العمل خلال الايام القادمة، كما تضمن جدول أعمال الإجتماع الدوري لحكومة الولاية قضايا وهموم العاملين بالولاية.