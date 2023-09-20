في مشهد مهيب وهتاف جيش واحد شعب واحد يشق عنان السماء .. استقبلت ولاية كسلا شبابها المستنفرين بعد أن قاموا بضرب النار في نهاية المعسكر التدريبي. ويظهر في الفيديو المرفق آلاف المستنفرين وهم على سيارات يهتفون ويكبرون، ويجدون استقبالاً كبيراً في المدينة. وانتقل الفرح والحماس على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “النيلين“، حيث تفاعل رواد الشبكات مع المشهد المهيب وولاية كسلا تخرج عن بكرة أبيها لاستقبال فرسان معركة الكرامة. ويخوض الجيش السوداني وشبابه المستنفر معركة حاسمة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ أكثر من خمسة أشهر. شاهد الفيديو – كسلا: المصدر – “النيلين“

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. كسلا ترفع التمام للقائد العام ومشهد مهيب في استقبال مستنفري معركة الكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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