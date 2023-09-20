والي القضارف يقوم بجولات تفتيشية على مخابز احياء الوحدة الغربية

نفذ والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب اليوم جولة تفتيشية على عدد من المخابز باحياء الوحدة الغربية، وقف من خلالها على مدى التزام أصحاب المخابز بالاوزان القانونية لسعر الخبز والاشتراطات الصحية وذلك على هامش تدشين حملة القضاء على نواقل حمى الضنك والإصحاح البيئي ببلدية القضارف. وشدد الوالي المكلف على ضرورة الالتزام بالوزن القانوني المحدد وعدم التلاعب في قوت المواطنين ووجه سلطات البلدية بردع المخالفين وتطبيق القوانين التي تحفظ السلامة والصحة العامة وتحمي المستهلك. الى ذلك تفقد الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب الحركة التجارية بسوق الجنينة، ووصول منتجات فصل الخريف وإقبال المواطنين عليها، واكد على ضرورة اشراك اصحاب المحال التجارية في تنظيم السوق وتشييد مظلات لعرض البضائع بصورة لائقة. هذا وقد تفقد الوالي المكلف يرافقه المدير العام لوزارة الصحة وعدد من المسؤولين تفقدوا سير العمل بمستشفى السلام بالجنينة والخدمات المقدمة للمرضى ووجه باكمال النواقص بالمستشفى وتأهيله ليسهم في تخفيف الضغط على مستشفى القضارف التعليمي. سونا

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