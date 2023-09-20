بادي يقف على مشروعات منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية

الفريق أحمد العمدة بادي وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإنساني والتنموي بالإقليم لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية على المنجزات التي تحققت في إطار مشروعات منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية وخططها وبرامجها المستقبلية بالإقليم. ذلك بحضور الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم والدكتور عرفات الصادق مستشار الحاكم للشئوون الصحية والأستاذ هاشم أورطة الضو رئيس مفوضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الأستاذ. واوضح رمضان يس حمد مفوض العون الإنساني بالإقليم أن اللقاء إستعرض الخدمات الصحية التي تضطلع بها المنظمة بالتركيز على دعم الخدمات الصحية بمستشفى الدمازين التعليمي والمراكز الصحية في مجالات التغذية وحالات الكوارث والطواريء الصحية بالإقليم موضحاً أن الخطة تتجه نحو تقديم الخدمات للوافدين للإقليم من ولاية الخرطوم. وأضاف أن اللقاء أشاد بالمجهودات التي تقوم بها المنظمة في دعم الخدمات الصحية بالإقليم مضيفاً أن السيد الحاكم وجه المنظمة بضرورة العمل على دعم الخدمات الصحية بالمستشفى الصيني والخدمات الصحية التي تهم المواطنين بمحافظتي الروصيرص وودالماحي الى جانب دعم الخدمات الصحية بمستشفى مدينة باو خدمةً لقضايا العائدين . وأبان أن السيد الحاكم وجه بضرورة إحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة ببرامج ومشروعات منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية مبيناً أن الحاكم وجه بالعمل من أجل تسهيل إجراءات عودة العاملين بالمنظمة من خارج البلاد لمواقع عملهم بالإقليم . سونا

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