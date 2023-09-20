شاهد نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: “الجمال العربي”

نسرين طافش شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خطفت من خلالها الأنظار إليها. ونشرت نسرين، الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال مميزة، مرتدية “بنطلون باللون الفوشيا وتوب أبيض”. وانهالت عليها التعليقات، وجاءت كالتالي: “الجمال العربي الأصيل، أحلى وأجمل فنانة، يسعد اوقاتك يارب، دخيل الله الي خلقك، لو تعرفي قديش بحبك”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش كانت عام 2022 بالمسلسل السوري “جوقة عزيزة”. مصراوي

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