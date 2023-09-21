دكتور احمد علي وهب يتسلم مهامه وزيرا للصحة بولاية نهر النيل

أكد الدكتور احمد علي وهب وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل على ضرورة ارساء مبدأ الشراكة والتعاون في العمل باعتباره المرآة العاكسة والحضور الفاعل في المهام اليومية لدولاب العمل بالمؤسسة.
جاء ذلك خلال مراسم التسليم والتسلم بينه والدكتور عبد المنعم بلة وزير الصحة السابق صباح اليوم برئاسة الوزارة بعطبرة بحضور مديري الإدارات العامة والمتخصصة.
وكشف وهب عن جملة من الخطط والبرامج التي ستسهم في تحسين الاداء وتجويد العمل المؤسسي بوزارته.
ودعا إلى تبادل الخبرات وتقديم المشورة بين الجميع وقال ان التحدي القائم لديهم سيظل الوصول للنجاح المنشود في استقرار المناخ الصحي بالولاية مشددا على اهمية التركيز على تلبية احتياجات المواطن الاساسية عبر تطوير الخدمة العلاجية بالمستشفيات الريفية .
وأشار إلى السعي والتفكير الجاد في توطين التخصصات الطبية النادرة بالولاية من خلال الجلوس والتفاكر مع الاختصاصيين الوافدين للولاية الايام المقبلة.
وتقدم وهب بخالص الشكر والتقدير لسلفه الدكتور عبد المنعم بلة وزير الصحة السابق لادائه خلال الفترة السابقة رغم الظروف الصحية التي لم تثنيه عن اداء دوره تجاه وزارته مضيفا انه سيظل دوما المرجع الاستشاري والاداري لكل منسوبي الوزارة .
وكانت قد تخللت فعاليات التسليم والتسلم نقاش مستفيض من قبل مديري الإدارات في كيفية سبل انجاح العمل وتطوير الخدمة العلاجية والصحية بالقطاع الصحي بالولاية .
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