عقدت اللجنة العليا للطواريء الصحية بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض بقاعة الاجتماعات برئاسة الوزارة بربك اليوم اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور عزالدين حسين محمد علون المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، بحضور الدكتور الغالي حسن مدير الطب العلاجي، والدكتور الزين سعد مدير الرعاية الاساسية، والدكتور محمد عبدالباقي مدير الامداد الدوائي، والاستاذ اسماعيل علي يوسف مدير الادارة العامة للطواري الصحية ومكافحة الاوبئة. واستمع الإجتماع إلى تكاليف الإجتماع السابق وتقييم ومتابعة تنفيذها، كما استعرض الإجتماع تقارير الوضع الصحي بالولايه وتقارير الإصحاح البيئي، سلامة المياه والتغذية بالإضافة إلى تقرير التأمين الصحي من حيث التدخلات، تقديم الخدمة للوافدين وتقرير ديوان الزكاة في دعم الاعاشة والعلاجات، كما استمع الإجتماع لتقارير الصيدلة والرعاية الاجتماعية. وأمن الإجتماع علي عدد من من التوصيات منها التنسيق بين الإمداد الدوائي، الرعاية والتامين الصحي بخصوص الأدوية والمعلومات بالاضافة لتكثيف أنشطة الإصحاح البيئي بمواقع تجمعات الوافدين والمناطق المتاثر بالخريف وتحديد المستهدفات لكل أنشطة الإصحاح البيئي بالمحليات. كما أوصى بمراقبة جميع الأدوية والمستهلكات الطبية عبر الشركاء وتفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والتأمين الصحي والتنسيق بين التأمين الصحي وديوان الزكاة لإدارة الموارد المتاحة من وسائل حركة للخدمات الصحية لدعم النظام الصحي. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الطواريء الصحية بالنيل الأبيض تناقش تقارير الوضع الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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