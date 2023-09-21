من هي ريان أول سودانية في الدوري المصري؟

أول لاعبة سودانية تحترف في الدوري المصري للسيدات ، هكذا سطرت ريان رجب أسمهما بعد الانضمام لنادي المقاولون العرب، لتنضم للنادي في موسمه الأول في الدوري المصري للسيدات.

ريان أنضمت رسميا لنادي المقاولون العرب ، وتم التوقيع في حضور الكابتن حسن الشامي مدير شئون اللاعبين بالنادي، بعقد يمتد 3 مواسم يبدأ من الميركاتو الصيفي الجاري، وينتهي بنهاية موسم 2026-2027 ، وقد ابدت اللاعبة سعادتها بالانضمام للمقاولون ، وأكدت على ثقتها بأن تكون إضافة حقيقة للفريق المصري .

ريان لعبت في صفوف فريق التحدي وخاضت الثلاثة موسم الدوري السوداني للسيدات ، وحقق فريقها اللقب في الموسم الأخير 2022 ، وحل وصيفا في نسختي 2019 و 2021 خلف فريق الدفاع في المرتين .

ريان التي اشتهرت بارتداء الرقم (16 ) تعتبر من أفضل اللاعبات في الدوري السوداني ، فقد حلت في مركز وصيف الهداف في الموسم الأول ، ونافست على لقب الهداف في الموسمين الثاني والثالث ، وتعتبر من الهدافين التاريخين لبطولة الدوري .

ريان أنضمت في نوفمبر من العام الماضي إلى أحد أكاديميات كرة القدم بمدينة فالنسيا الإسبانية ، اكاديمية تهتم بضم المواهب من مختلف دول العالم ثم تقوم بتسويقهم ، لتكون أول لاعبة من الدوري السوداني للسيدات تطرق الاحتراف في الملاعب الأوروبية ، حتي وأن لم تنجح في الانضمام إلى أي ناد .

ريان إحدي اللاعبات الأساسيات في المنتخب السوداني للسيدات ، فقد كانت عضو في أول منتخب سوداني للسيدات الذي شارك في البطولة العربية في سبتمبر من العام 2021 ، وشاركت في مباريات المنتخب الثلاثة أمام تونس ومصر ولبنان ، وسجلت هدف السودان في مرمي لبنان في المباراة التي خسرها السودان بخماسية .

كما شاركت مع منتخب السيدات في تصفيات أمم أفريقيا في أول مشاركة سودانية على الصعيد القاري ، وقد خسر السودان المباراة وودع التصفيات من المرحلة الأولي ، وقد شاركت ريان أساسية في مباريات المنتخب الأربعة الرسمية .

ريان حفرت أسمهما في بدايات كرة القدم السودانية للسيدات ، بالمشاركة في النسخ الأولي للدوري ، والمشاركة مع أول منتخب للسيدات يحمل أسم السودان بشكل رسمي ، وأيضا حفرت أسمهما في طرق الاحتراف خارج الحدود .

الصحفي سالم سعيد