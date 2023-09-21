شاهد الفيديو الذي يبكي السودانيين ليل ونهار “حضرات السادة المسافرين على متن الخطوط الجوية السودانية أهلاً بكم في مطار الخرطوم الدولي”

كابتن الطائرة يوجه حديثه لركاب أول طائرة وهي تقترب من الهبوط في مطار الخرطوم الدولي، بعد انتهاء الحرب وعودة الأمن والسلام، حضرات السادة المسافرين على متن الخطوط الجوية السودانية أهلاً بكم في مطار الخرطوم الدولي.

رحلة رقم 249 .. لقد انتظرتم ساعة النصر وطال انتظاركم، وها أنتم تهبطون على أراضي بلادكم سالمين آمنين، هي أرضكم ووطنكم الذي تستحقون.. هذه الكلمات والترحيب الجميل من قائد الطائرة الافتراضية، الكابتن عبر شبكات التواصل الاجتماعي وصانع المحتوى الرقمي بحسب رصد محررة “النيلين“، “محمد المجتبى عمار” والذي حاول أن يبعث الأمل في نفوس السودانيين المتعطشين لهذه اللحظة التاريخية.

هذا الفيديو جعل جموع الشعب السوداني تذرف الدموع الحارة، وهي أشد شوقاً لمعانقة أرضهم بسلام وهي محررة من غدر وخيانة مليشيا الدعم السريع، وقد اقتربت اللحظة، فمعركة الكرامة في نهاياتها .. وستبدأ رحلة البناء والتعمير.

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المصدر – “النيلين“