شاهد بالصور.. الدعم السريع ينهب منزل رئيس الحزب الشيوعي الراحل محمد إبراهيم نقد

قامت قوة تتبع لقوات الدعم السريع المتمردة باقتحام منزل رئيس الحزب الشيوعي السوداني الراحل محمد إبراهيم نقد. وبحسب ما توضح المشاهد فقد تم بعثرة محتويات المنزل ونهبه وسرقته. شاهد الصور على الجزيرة – السودان: الجزيرة – السودان

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